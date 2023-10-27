UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Половина украинцев с прифронтовых территорий доверяет Telegram-каналам – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 12:31
Половина украинцев с прифронтовых территорий доверяет Telegram-каналам – опрос КМИС - Фото
Фото: Unsplash, Adem AY

Киевский международный институт социологии пообщался с украинцами с деоккупированных и прифронтовых территорий и выяснил, что половина (51%) опрошенных доверяет информации из Telegram-каналов, при этом 41% считает их источником №1 для себя.

42% украинцев заявляют, что им важно получать проверенную информацию, 28% говорят, что это самый главный для них приоритет.

Другие основные критерии: актуальность новостей (31% определяет как один из трех наиболее важных и 9% считают наиболее важным), надежность источника (соответственно 29% и 14%), отсутствие пропаганды (27% и 11%).

Натисніть, щоб збільшити

В то же время, отвечая на вопрос, какому источнику вы больше всего доверяете, 51% украинцев назвали Telegram-каналы. 8% респондентов заявили, что не доверяют этому источнику.

Когда у них спросили, почему они доверяют Telegram, опрошенные сказали, что выбирают, например, каналы "военных журналистов", поскольку, по их мнению, "это люди на линии фронта и им виднее, где правда".

Опрос проведен КМИС в период с 7 по 12 августа 2023 по заказу проекта "Трансформация коммуникаций в Украине", который является программой USAID, реализуемой Кимоникс Интернешнл в Украине. Исследование было поддержано американским народом через Агентство США по международному развитию (USAID). Методом онлайн-интервью было проведено 1000 интервью со взрослыми жителями прифронтовых регионов. Статистическая погрешность общей выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта и особенностей применяемого метода исследования) не превышала 3,1%.

Международным СМИ доверяют 47% и не доверяют 8% людей, украинским интернет-СМИ 45% доверяют и 11% не доверяют, ТВ-марафону доверяют 44% респондентов и не доверяют – 18% опрошенных.

Что касается TikTok, то ему доверяют 14%, не доверяют – 31%. Это единственный источник из перечня, имеющий негативный баланс доверия-недоверия, пишет КМИС.

Натисніть, щоб збільшити

Кроме того, исследование показало, что за неделю до проведения опроса Telegram-каналами пользовались 63% украинцев, из них 43% определяют их источником №1 для себя.

Другими основными источниками являются YouTube (40% пользовались в течение 7 дней перед опросом и 8% определяют как источник №1 для себя), украинские интернет-СМИ (соответственно 38% и 11%), Facebook (33% и 2%) и ТВ -марафон (28% и 11%)

Натисніть, щоб збільшити

  • 27% украинцев проверяют новости каждый час. 11% вообще не читают новости – опрос Rakuten Viber.

Читайте также: Для 68% украинцев борьба с коррупцией – приоритет №1 – опрос КМИС

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасмиопросинформацияTelegram-канал
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 