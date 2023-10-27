Половина украинцев с прифронтовых территорий доверяет Telegram-каналам – опрос КМИС
Киевский международный институт социологии пообщался с украинцами с деоккупированных и прифронтовых территорий и выяснил, что половина (51%) опрошенных доверяет информации из Telegram-каналов, при этом 41% считает их источником №1 для себя.
42% украинцев заявляют, что им важно получать проверенную информацию, 28% говорят, что это самый главный для них приоритет.
Другие основные критерии: актуальность новостей (31% определяет как один из трех наиболее важных и 9% считают наиболее важным), надежность источника (соответственно 29% и 14%), отсутствие пропаганды (27% и 11%).
В то же время, отвечая на вопрос, какому источнику вы больше всего доверяете, 51% украинцев назвали Telegram-каналы. 8% респондентов заявили, что не доверяют этому источнику.
Когда у них спросили, почему они доверяют Telegram, опрошенные сказали, что выбирают, например, каналы "военных журналистов", поскольку, по их мнению, "это люди на линии фронта и им виднее, где правда".
Международным СМИ доверяют 47% и не доверяют 8% людей, украинским интернет-СМИ 45% доверяют и 11% не доверяют, ТВ-марафону доверяют 44% респондентов и не доверяют – 18% опрошенных.
Что касается TikTok, то ему доверяют 14%, не доверяют – 31%. Это единственный источник из перечня, имеющий негативный баланс доверия-недоверия, пишет КМИС.
Кроме того, исследование показало, что за неделю до проведения опроса Telegram-каналами пользовались 63% украинцев, из них 43% определяют их источником №1 для себя.
Другими основными источниками являются YouTube (40% пользовались в течение 7 дней перед опросом и 8% определяют как источник №1 для себя), украинские интернет-СМИ (соответственно 38% и 11%), Facebook (33% и 2%) и ТВ -марафон (28% и 11%)
- 27% украинцев проверяют новости каждый час. 11% вообще не читают новости – опрос Rakuten Viber.
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