Половина украинцев с прифронтовых территорий доверяет Telegram-каналам – опрос КМИС

Киевский международный институт социологии пообщался с украинцами с деоккупированных и прифронтовых территорий и выяснил, что половина (51%) опрошенных доверяет информации из Telegram-каналов, при этом 41% считает их источником №1 для себя.

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42% украинцев заявляют, что им важно получать проверенную информацию, 28% говорят, что это самый главный для них приоритет.

Другие основные критерии: актуальность новостей (31% определяет как один из трех наиболее важных и 9% считают наиболее важным), надежность источника (соответственно 29% и 14%), отсутствие пропаганды (27% и 11%).

В то же время, отвечая на вопрос, какому источнику вы больше всего доверяете, 51% украинцев назвали Telegram-каналы. 8% респондентов заявили, что не доверяют этому источнику.

Когда у них спросили, почему они доверяют Telegram, опрошенные сказали, что выбирают, например, каналы "военных журналистов", поскольку, по их мнению, "это люди на линии фронта и им виднее, где правда".

Опрос проведен КМИС в период с 7 по 12 августа 2023 по заказу проекта "Трансформация коммуникаций в Украине", который является программой USAID, реализуемой Кимоникс Интернешнл в Украине. Исследование было поддержано американским народом через Агентство США по международному развитию (USAID). Методом онлайн-интервью было проведено 1000 интервью со взрослыми жителями прифронтовых регионов. Статистическая погрешность общей выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта и особенностей применяемого метода исследования) не превышала 3,1%.

Международным СМИ доверяют 47% и не доверяют 8% людей, украинским интернет-СМИ 45% доверяют и 11% не доверяют, ТВ-марафону доверяют 44% респондентов и не доверяют – 18% опрошенных.

Что касается TikTok, то ему доверяют 14%, не доверяют – 31%. Это единственный источник из перечня, имеющий негативный баланс доверия-недоверия, пишет КМИС.

Кроме того, исследование показало, что за неделю до проведения опроса Telegram-каналами пользовались 63% украинцев, из них 43% определяют их источником №1 для себя.

Другими основными источниками являются YouTube (40% пользовались в течение 7 дней перед опросом и 8% определяют как источник №1 для себя), украинские интернет-СМИ (соответственно 38% и 11%), Facebook (33% и 2%) и ТВ -марафон (28% и 11%)

27% украинцев проверяют новости каждый час. 11% вообще не читают новости – опрос Rakuten Viber.

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