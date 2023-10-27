Половина українців з прифронтових територій довіряє Telegram-каналам – опитування КМІС
Київський міжнародний інститут соціології поспілкувався з українцями з деокупованих та прифронтових територій та виявив, що половина (51%) опитаних довіряє інформації з Telegram-каналів, водночас 41% вважає їх джерелом №1 для себе.
42% українців заявляють, що їм важливо отримувати перевірену інформацію, 28% кажуть, що це найголовніший для них пріоритет.
Інші основні критерії: актуальність новин (31% визначає як один з трьох найбільш важливих і 9% вважають найбільш важливим), надійність джерела (відповідно 29% і 14%), відсутність пропаганди (27% і 11%).
Водночас, відповідаючи на запитання, якому джерелу ви найбільше довіряєте, 51% українців назвали Telegram-канали. 8% респондентів заявили, що не довіряють цьому джерелу.
Коли в них запитали, чому вони довіряють Telegram, опитані сказали, що обирають, наприклад, канали "військових журналістів", оскільки, на їхню думку, "це люди на лінії фронту і їм видніше, де правда".
Міжнародним ЗМІ довіряють 47% і не довіряють 8% людей, українським інтернет-ЗМІ 45% довіряють і 11% не довіряють, ТБ-марафону довіряють 44% респондентів і не довіряють – 18% опитаних.
Щодо TikTok, то йому довіряють 14%, не довіряють – 31%. Це єдине джерело з переліку, яке має негативний баланс довіри-недовіри, пише КМІС.
Крім того, дослідження показало, що за тиждень до проведення опитування Telegram-каналами користувалися 63% українців, з них 43% визначають їх джерелом №1 для себе.
Іншими основними джерелами є YouTube (40% користувалися протягом 7 днів перед опитуванням і 8% визначають як джерело №1 для себе), українські інтернет-ЗМІ (відповідно 38% і 11%), Facebook (33% і 2%) і ТБ-марафон (28% і 11%).
- 27% українців перевіряють новини щогодини. 11% взагалі не читають новини – опитування Rakuten Viber.
Читайте також: Для 68% українців боротьба з корупцією – пріоритет №1 – опитування КМІС
Коментарі