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Половина українців з прифронтових територій довіряє Telegram-каналам – опитування КМІС

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 12:31
Половина українців з прифронтових територій довіряє Telegram-каналам – опитування КМІС - Фото
Фото: Unsplash, Adem AY

Київський міжнародний інститут соціології поспілкувався з українцями з деокупованих та прифронтових територій та виявив, що половина (51%) опитаних довіряє інформації з Telegram-каналів, водночас 41% вважає їх джерелом №1 для себе.

42% українців заявляють, що їм важливо отримувати перевірену інформацію, 28% кажуть, що це найголовніший для них пріоритет.

Інші основні критерії: актуальність новин (31% визначає як один з трьох найбільш важливих і 9% вважають найбільш важливим), надійність джерела (відповідно 29% і 14%), відсутність пропаганди (27% і 11%).

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Водночас, відповідаючи на запитання, якому джерелу ви найбільше довіряєте, 51% українців назвали Telegram-канали. 8% респондентів заявили, що не довіряють цьому джерелу.

Коли в них запитали, чому вони довіряють Telegram, опитані сказали, що обирають, наприклад, канали "військових журналістів", оскільки, на їхню думку, "це люди на лінії фронту і їм видніше, де правда".

Опитування проведено КМІС у період з 7 по 12 серпня 2023 року на замовлення проєкту "Трансформація комунікацій в Україні", який є програмою USAID, що реалізується Кімонікс Інтернешнл в Україні. Дослідження було підтримано американським народом через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Методом онлайн інтерв’ю було проведено 1000 інтерв'ю з дорослими мешканцями прифронтових регіонів. Статистична похибка загальної вибірки (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту й особливостей застосованого методу дослідження) не перевищувала 3,1%. 

Міжнародним ЗМІ довіряють 47% і не довіряють 8% людей, українським інтернет-ЗМІ 45% довіряють і 11% не довіряють, ТБ-марафону довіряють 44% респондентів і не довіряють – 18% опитаних. 

Щодо TikTok, то йому довіряють 14%, не довіряють – 31%. Це єдине джерело з переліку, яке має негативний баланс довіри-недовіри, пише КМІС.

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Крім того, дослідження показало, що за тиждень до проведення опитування Telegram-каналами користувалися 63% українців, з них 43% визначають їх джерелом №1 для себе.

Іншими основними джерелами є YouTube (40% користувалися протягом 7 днів перед опитуванням і 8% визначають як джерело №1 для себе), українські інтернет-ЗМІ (відповідно 38% і 11%), Facebook (33% і 2%) і ТБ-марафон (28% і 11%). 

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  • 27% українців перевіряють новини щогодини. 11% взагалі не читають новини – опитування Rakuten Viber.

Читайте також: Для 68% українців боротьба з корупцією – пріоритет №1 – опитування КМІС

Мілана Головань
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