Зеленский назвал телемарафон "одним из ключевых этапов в истории несокрушимости Украины"

Президент Владимир Зеленский назвал телемарафон Единственные новости "одним из ключевых этапов в истории несокрушимости Украины". Об этом он сказал на онлайн-встрече с представителями медиа по случаю Дня работников радио, телевидения и связи.

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"Считаю, что Единые новости являются одним из ключевых проектов, которые вы создали, и одним из ключевых этапов в истории несокрушимости нашего государства, одним из ключевых факторов деоккупации территорий, захваченных с начала полномасштабного вторжения РФ. Вы помогли людям объединиться – своим объединением, своей работой", – сказал он.

Президент подчеркнул, что медиа сегодня "едва ли не больше всего влияют на единство общества" и дают возможности для "открытого диалога с гражданами и ответственного обсуждения проблемных вопросов, которые сейчас беспокоят людей".

Зеленский отметил важность как можно большего распространения в мире информации об успехах Украины в этой войне и историй о героизме и борьбе украинцев за свою свободу.

Также во время встречи поднимался вопрос сложностей в работе корреспондентов на фронте, обсуждались возможные форматы работы, которые позволили бы максимально освещать ситуацию на поле боя и одновременно соответствовали бы предостережениям о безопасности и нераспространении чувствительной информации.

С началом большой войны крупнейшие украинские каналы объединились в единый телемарафон. Это Суспильне, 1+1, ТРК Украина (Украина 24), ICTV/СТБ, Рада и Интер.

5 канал, Прямой и Эспрессо ведут свои эфиры, хотя с первыми двумя долго продолжались переговоры насчет участия в марафоне. Переговоры завершились ничем.

В августе 2023 года Данилов уверял, что марафоном никто не руководит, а оппозиции посоветовал идти на канал Рада.

В октябре КМИС опубликовал результаты опроса: тех, кто верит телемарафону, уменьшилось с 69% (по состоянию на май 2022-го) до 48%.

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