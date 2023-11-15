Зеленський: Маємо пам'ятати, що Росія ще здатна нести зло, ми маємо боротися
Президент Володимир Зеленський повідомив про наради з правоохоронним сектором, міністром оборони й іншими урядовцями. Росія ще здатна нести зло, українці мають боротися та берегти оборону у головному пріоритеті, розповів він у своєму вечірньому відеозверненні.
Президент відзначив сьогоднішню нараду з представниками правоохоронного сектору, на якій, зокрема, був присутній керівник Служби безпеки України Василь Малюк.
"[Глава СБУ] доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни", – зазначив Зеленський.
Також він повідомив про нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та іншими урядовцями.
Зеленський зазначив, що усі ключові питання зводяться до забезпечення захисту людей, можливості України проводити наступальні операції та спроможності зміцнювати державу – "долати проблеми, які накопичились".
"Ми маємо пам’ятати усі в Україні, і особливо ті, хто перестав помічати війну, бо всю свою увагу віддає політиці: Росія ще здатна нести зло. Заплющити очі ні в кого не вийде. Ми маємо боротися. Ми маємо берегти саме нашу оборону головним пріоритетом. І маємо щодня додавати нашій державі більше сили", – підсумував президент.
- Президент знову відкинув твердження про те, що наразі на фронті нібито патова ситуація: заявив, що патовою ситуацією буде, якщо конфлікт заморозиться, адже це буде та сама війна, однак без можливості на відповідь ворогу.
- Зеленський зазначив, що Україна почала виробляти аналоги західної зброї, але для цього потрібен час, і без постачань від партнерів "ускладнюється все".
- Президент повідомив, що українська делегація працює з міжнародними партнерами під час візиту до Сполучених Штатів – "готує наступний рік".
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