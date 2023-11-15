Зеленський: Маємо пам'ятати, що Росія ще здатна нести зло, ми маємо боротися

Президент Володимир Зеленський повідомив про наради з правоохоронним сектором, міністром оборони й іншими урядовцями. Росія ще здатна нести зло, українці мають боротися та берегти оборону у головному пріоритеті, розповів він у своєму вечірньому відеозверненні.

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Президент відзначив сьогоднішню нараду з представниками правоохоронного сектору, на якій, зокрема, був присутній керівник Служби безпеки України Василь Малюк.

"[Глава СБУ] доповів щодо протидії колаборантам і щодо захисту українців від тих, хто свідомо розпалює ворожнечу всередині нашої країни", – зазначив Зеленський.

Також він повідомив про нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та іншими урядовцями.

Зеленський зазначив, що усі ключові питання зводяться до забезпечення захисту людей, можливості України проводити наступальні операції та спроможності зміцнювати державу – "долати проблеми, які накопичились".

"Ми маємо пам’ятати усі в Україні, і особливо ті, хто перестав помічати війну, бо всю свою увагу віддає політиці: Росія ще здатна нести зло. Заплющити очі ні в кого не вийде. Ми маємо боротися. Ми маємо берегти саме нашу оборону головним пріоритетом. І маємо щодня додавати нашій державі більше сили", – підсумував президент.

Президент знову відкинув твердження про те, що наразі на фронті нібито патова ситуація: заявив, що патовою ситуацією буде, якщо конфлікт заморозиться, адже це буде та сама війна, однак без можливості на відповідь ворогу.

Зеленський зазначив, що Україна почала виробляти аналоги західної зброї, але для цього потрібен час, і без постачань від партнерів "ускладнюється все".

Президент повідомив, що українська делегація працює з міжнародними партнерами під час візиту до Сполучених Штатів – "готує наступний рік".

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