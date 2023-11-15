Зеленский: Должны помнить, что Россия еще способна нести зло, мы должны бороться
Президент Владимир Зеленский сообщил о совещаниях с правоохранительным сектором, министром обороны и другими чиновниками. Россия еще способна нести зло, украинцы должны бороться и беречь оборону в главном приоритете, рассказал он в своем вечернем видеообращении.
Президент отметил сегодняшнее совещание с представителями правоохранительного сектора, на котором, в частности, присутствовал руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк.
"[Глава СБУ] доложил о противодействии коллаборантам и защите украинцев от тех, кто сознательно разжигает рознь внутри нашей страны", – отметил Зеленский.
Также он сообщил о совещании с министром обороны Рустемом Умеровым и другими чиновниками.
Зеленский отметил, что все ключевые вопросы сводятся к обеспечению защиты людей, возможности Украины проводить наступательные операции и способности укреплять государство – "преодолевать накопившиеся проблемы".
"Мы должны помнить все в Украине, и особенно те, кто перестал замечать войну, потому что все свое внимание отдает политике: Россия еще способна нести зло. Закрыть глаза ни у кого не получится. Мы должны бороться. Мы должны беречь именно нашу оборону главным приоритетом. И должны каждый день придавать нашему государству больше силы", – подытожил президент.
- Президент снова отверг утверждение о том, что сейчас на фронте якобы патовая ситуация: заявил, что патовой ситуацией будет, если конфликт заморозится, ведь это будет та же война, однако без возможности ответить врагу.
- Зеленский отметил, что Украина начала производить аналоги западного оружия, но для этого нужно время, и без поставок от партнеров "усложняется все".
- Президент сообщил, что украинская делегация работает с международными партнерами во время визита в Соединенные Штаты – "готовит следующий год".
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