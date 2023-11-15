Зеленский: Должны помнить, что Россия еще способна нести зло, мы должны бороться

Президент Владимир Зеленский сообщил о совещаниях с правоохранительным сектором, министром обороны и другими чиновниками. Россия еще способна нести зло, украинцы должны бороться и беречь оборону в главном приоритете, рассказал он в своем вечернем видеообращении.

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Президент отметил сегодняшнее совещание с представителями правоохранительного сектора, на котором, в частности, присутствовал руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"[Глава СБУ] доложил о противодействии коллаборантам и защите украинцев от тех, кто сознательно разжигает рознь внутри нашей страны", – отметил Зеленский.

Также он сообщил о совещании с министром обороны Рустемом Умеровым и другими чиновниками.

Зеленский отметил, что все ключевые вопросы сводятся к обеспечению защиты людей, возможности Украины проводить наступательные операции и способности укреплять государство – "преодолевать накопившиеся проблемы".

"Мы должны помнить все в Украине, и особенно те, кто перестал замечать войну, потому что все свое внимание отдает политике: Россия еще способна нести зло. Закрыть глаза ни у кого не получится. Мы должны бороться. Мы должны беречь именно нашу оборону главным приоритетом. И должны каждый день придавать нашему государству больше силы", – подытожил президент.

Президент снова отверг утверждение о том, что сейчас на фронте якобы патовая ситуация: заявил, что патовой ситуацией будет, если конфликт заморозится, ведь это будет та же война, однако без возможности ответить врагу.

Зеленский отметил, что Украина начала производить аналоги западного оружия, но для этого нужно время, и без поставок от партнеров "усложняется все".

Президент сообщил, что украинская делегация работает с международными партнерами во время визита в Соединенные Штаты – "готовит следующий год".

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