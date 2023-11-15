Зеленський запевнив, що патової ситуації на фронті немає – буде, якщо конфлікт заморозиться

Президент Володимир Зеленський знову відкинув твердження про те, що наразі на фронті нібито патова ситуація. Він заявив, що патовою ситуацією буде, якщо конфлікт заморозиться, адже це буде та сама війна, однак без можливості на відповідь ворогу. Про це він сказав під час пресконференції для журналістів африканських медіа.

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Журналіст нагадав про слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо "глухого кута" на фронті й запитав, що робиться для того, щоб "зняти цю патову ситуацію".

"Ми не перший день у війні, і це не перша складна ситуація на полі бою, які у нас були. Я вважаю, що вони були більш складні у нас <…> Ці моменти пройдуть, треба терпіння, всім потрібна витримка. Патова ситуація – це заморожений конфлікт. Це те саме, що війна, але без можливості відповісти ворогу. Без надії на майбутнє, без надії на те, що в тебе будуть інвестувати", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що ніхто не захоче інвестувати в державу під час замороженого конфлікту, адже невідомо, що з цією державою буде завтра.

"Я жив в період замороженого конфлікту <…> Ми всі жили в Україні в цей час. І всі розуміли, що це все одно війна. Не втрачає кожна сім’я когось з близьких? Так. Але ж хтось втрачає. Хтось перебуває там, на контактній лінії, хтось там стоїть, і це такі самі діти для батьків. І це що виходить? Це стосується якоїсь частини суспільства і не стосується всієї? І всі вдають, начебто у нас немає війни? Це неправда, вона є", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що заморожений конфлікт – така сама війна, і це, "як вулкан, який спить, але точно прокинеться".

"Питання часу. Тому що ми розуміємо цього звіра, і він все одно відновить свої сили й піде далі. Тому не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації <…> Ми вже втратили дуже багато людей. Чи ми хочемо так жити – знаючи, що будемо ростити дітей, які потім точно воюватимуть, тому що Росія знову прийде, якщо її не поставити на місце", – заявив президент.

Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневровий тип війни. За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.

4 листопада Зеленський прокоментував слова Залужного про "глухий кут" на фронті: сказав, що "це не патова ситуація" і "це не якась новина".

Наступного дня Зеленський знову заявив, що не вважає нинішню ситуацію на фронті "тупиковою", попри відповідні оцінки деяких військових чиновників США та Залужного.

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