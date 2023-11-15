Зеленский заверил, что патовой ситуации на фронте нет – будет, если конфликт заморозится

Президент Владимир Зеленский снова отверг утверждение о том, что сейчас на фронте якобы патовая ситуация. Он заявил, что патовой ситуацией будет, если конфликт заморозится, так как это будет та же война, однако без возможности ответить врагу. Об этом он сказал во время пресс-конференции для журналистов африканских медиа.

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Журналист напомнил о словах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу "тупика" на фронте и спросил, что делается для того, чтобы "снять эту патовую ситуацию".

"Мы не первый день в войне, и это не первая сложная ситуация на поле боя, которые у нас были. Я считаю, что они были сложнее у нас <…> Эти моменты пройдут, надо терпение, всем нужна выдержка. Патовая ситуация – это замороженный конфликт. Это то же самое, что война, но без возможности ответить врагу. Без надежды на будущее, без надежды на то, что в тебя будут инвестировать", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что никто не захочет инвестировать в государство во время замороженного конфликта, так как неизвестно, что с этим государством будет завтра.

"Я жил в период замороженного конфликта <…> Мы все жили в Украине в это время. И все понимали, что это все равно война. Не теряет каждая семья кого-то из близких? Да. Но ведь кто-то теряет. Кто-то находится там, на контактной линии, кто-то там стоит, и это такие же дети для родителей. И это что получается? Это касается какой-то части общества и не касается всей? И все делают вид, будто у нас нет войны? Это неправда, она есть", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что замороженный конфликт – такая же война, и это, "как вулкан, который спит, но точно проснется".

"Вопрос времени. Потому что мы понимаем этого зверя, и он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации <…> Мы уже потеряли очень много людей. Хотим ли мы так жить – зная, что будем растить детей, которые потом точно будут воевать, потому что Россия снова придет, если ее не поставить на место", – заявил президент.

Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневровый тип войны. По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО.

4 ноября Зеленский прокомментировал слова Залужного о "тупике" на фронте: сказал, что "это не патовая ситуация" и "это не какая-то новость".

На следующий день Зеленский снова заявил, что не считает нынешнюю ситуацию на фронте "тупиковой", несмотря на соответствующие оценки некоторых военных чиновников США и Залужного.

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