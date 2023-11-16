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Зеленский о ПВО: География нашего сотрудничества очень широка, нужно больше систем

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 22:50
Зеленский о ПВО: География нашего сотрудничества очень широка, нужно больше систем - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

География сотрудничества Украины по противовоздушной обороне "очень широкая", возможности украинского ПВО увеличиваются, но еще много работы, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"География нашего сотрудничества ради воздушного щита для Украины очень широка. Не все сейчас можно рассказать публично", – сказал он.

По словам президента, "совершенно точно", что Украина постоянно становится сильнее и возможности украинского ПВО увеличиваются.

"Конечно, это еще не сто процентов защиты. Много работы впереди. Такие города, как Харьков, такие регионы, как Донецкая область и Запорожье, требуют больше систем, больше безопасности. Эта задача есть у всех наших дипломатов, у всего нашего государства. Я благодарю всех, кто эффективен в этом", – подытожил он.

  • Зеленский сообщил, что на боевое дежурство в Украине заступили дополнительные системы противовоздушной/противоракетной обороны NASAMS.
  • Президент заявил, что Россия еще способна нести зло, украинцы должны бороться и беречь оборону в главном приоритете.
  • Зеленский сообщил, что Украина начала производить аналоги западного оружия, но для этого нужно время, и без поставок от партнеров "усложняется все".

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Артём Джерипа
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