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Зеленський про тривоги від МіГ-31К: Рівень ППО та готовність дають осучаснити реагування

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 19:55
Зеленський про тривоги від МіГ-31К: Рівень ППО та готовність дають осучаснити реагування - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот із відео)

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ розробити рішення щодо реагування на зліт російських винищувачів МіГ-31К, котрі несуть ракети "Кинджал". Український рівень протиповітряної оборони та загалом готовність дозволяють дещо осучаснити реагування, розповів він у вечірньому відеозверненні.

"Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв "Кинджалів", які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу. Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що це важливо для мільйонів українців, і він очікує відповідних пропозицій.

На LIGA.net вийшов великий текст: чи реально розділити повітряні тривоги за ступенем загрози, щоб тренувальні польоти російських носіїв "Кинджалів" не зупиняли Україну на кілька годин.

ДОВІДКА. Тривога на всій території України оголошується щоразу під час зльоту російського МіГ-31К, який здатний нести складні для перехоплення ракети "Кинджал". Останніми тижнями польоти цих літаків стали тривалішими, оскільки країна-терорист відпрацювала дозаправлення цих літаків у повітрі. Тому періоди повітряної тривоги в Україні через зліт МіГ-31К, під час яких закривають та евакуюють в укриття навчальні заклади, торгові комплекси та інші цивільні об'єкти, стали тривалішими.

"Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.
  • У Повітряних силах пояснили, що раніше винищувачі РФ часто злітали приблизно на 20 хвилин, тому що пілоти відпрацьовували зльоти та посадки. Потім тривоги через їх злети збільшилися до 1,5 години, оскільки окупанти виконували навчальні польоти.
  • Президент говорив, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.
  • Зеленський заявив, що географія співпраці України щодо протиповітряної оборони "дуже широка", можливості українського ППО збільшуються, але ще багато роботи.

Читайте також: "У росіян 120 МіГ-31". Зеленський хоче скасувати довгі тривоги: як це може виглядати

Артем Джеріпа
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Володимир Зеленськийппоповітряна тривогакинджалМіГ-31К
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