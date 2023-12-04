ЗСУ отримають "довгі" ракети Нептун. Також будуть оновлені системи ППО С-300 та Бук
Україна веде розробку "довгих" ракет типу "Нептун", а також модернізацію зенітно-ракетних комплексів С-300 та "Бук". Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю АрміяInform.
За його словами, військово-політичне керівництво визначило завдання щодо виробництва озброєнь, техніки, ракет та боєприпасів.
Він наголосив, що до цього процесу залучать не лише державні підприємства, а й приватні компанії, що випускають товари подвійного призначення.
"Зараз триває робота зі створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун". Також ведеться активна робота разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості щодо зміцнення системи протиповітряної оборони", – сказав Гаврилюк.
Чиновник наголосив, що Україна веде роботу над модернізацією ЗРК "Бук" та С-300.
- 13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва". У ніч проти 15 квітня РФ визнала, що флагман російського флоту затонув.
- Наприкінці літа 2023 року The Drive написали, що Україна модернізує ракети "Нептун" – і вони зможуть долетіти до Москви.
- 14 вересня 2023 року пройшла операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун". Як виглядали позиції "Тріумфу" у Криму до та після прильотів – супутникові фото.
- Атака була схожа на атаку 23 серпня на позицію С-400 окупантів у районі Оленівки на мисі Тарханкут.
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