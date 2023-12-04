ЗСУ отримають "довгі" ракети Нептун. Також будуть оновлені системи ППО С-300 та Бук

Україна веде розробку "довгих" ракет типу "Нептун", а також модернізацію зенітно-ракетних комплексів С-300 та "Бук"

Пуск ракети "Нептун" (Фото: РНБО)

Україна веде розробку "довгих" ракет типу "Нептун", а також модернізацію зенітно-ракетних комплексів С-300 та "Бук". Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю АрміяInform.

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За його словами, військово-політичне керівництво визначило завдання щодо виробництва озброєнь, техніки, ракет та боєприпасів.

Він наголосив, що до цього процесу залучать не лише державні підприємства, а й приватні компанії, що випускають товари подвійного призначення.

"Зараз триває робота зі створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун". Також ведеться активна робота разом із Міністерством стратегічних галузей промисловості щодо зміцнення системи протиповітряної оборони", – сказав Гаврилюк.

Чиновник наголосив, що Україна веде роботу над модернізацією ЗРК "Бук" та С-300.

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