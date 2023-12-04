ВСУ получат "длинные" ракеты Нептун. Также будут обновлены системы ПВО С-300 и Бук

Украина ведет разработку "длинных" ракет типа "Нептун", а также модернизацию зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук"

Пуск ракеты "Нептун" (Фото: СНБО)

Украина ведет разработку "длинных" ракет типа "Нептун", а также модернизацию зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук". Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью АрміяІnform.

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По его словам, военно-политическое руководство определило задачи по производству вооружений, техники, ракет и боеприпасов.

Он отметил, что к этому процессу привлекут не только государственные предприятия, но и частные компании, которые выпускают товары двойного назначения.

"Сейчас идет работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса Нептун. Также ведется активная работа вместе с Министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы противовоздушной обороны", — сказал Гаврилюк.

Чиновник подчеркнул, что Украина ведет работу над модернизацией ЗРК "Бук" и С-300.

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