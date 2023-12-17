Повітряні сили – про нічну атаку дронів: Серед цілей були Херсон і Старокостянтинів

Сили ППО вночі знищили 20 "шахедів". Кілька з них збили аж у Хмельницькій області

Фото: Анатолій Штефан / Facebook

Херсон і Старокостянтинів були серед цілей сьогоднішньої повітряної атаки росіян, розказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону вранці в неділю.

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Дев'ять БпЛА уночі збили над Одеською областю, там це призвело до серйозної пожежі в одному з населених пунктів.

Ігнат розказав, куди летіла решта дронів.

"Сьогодні ми бачили серйозну роботу протиповітряної оборони у Херсонській області. У Херсоні є падіння уламків ударних БпЛА, сьогодні саме по Херсону були спрямована частина дронів-камікадзе. Місто Старокостянтинів стало символом знищення "шахедів". Ворог і сьогодні спрямував частину БпЛА саме в цьому напрямку", – сказав він.

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі єдиного телемарафону розказав, що уламки збитих дронів-камікадзе, якими була атакована Херсонщина цієї ночі, пошкодили будинок, офісне приміщення та СТО.

Пресцентр Хмельницької ОВА повідомив, що вночі на території області збили два "шахеди". Уламки одного з них пошкодили приватний будинок, внаслідок чого загорівся дах.

Речник Повітряних сил також припустив, що інтенсивне застосування росіянами дронів свідчить про те, що вони отримують їх як від власної промисловості, так і з Ірану.