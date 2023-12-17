Збитий російський "шахед" упав на будинки в Одеській області й вибухнув – фото
Уночі 17 грудня один зі збитих російських "шахедів" упав на приватні будинки в Одеській області. Через це загинула людина, повідомила Одеська обласна адміністрація.
Загалом над Одеською областю цієї ночі збили дев'ять БпЛА типу Shahed-136.
"Один зі збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. Відбулося руйнування з подальшим загорянням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи. Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблу людину", – розказали в адміністрації.
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що на ліквідацію атаки знадобилося чотири години.
Внаслідок вибуху "шахеда" згоріли два одноповерхових будинки, ще один отримав руйнування.
- Росія у ніч проти 17 грудня атакувала Україну двома десятками ударних безпілотників типу Shahed та двома ракетами. Усі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.