Збитий російський "шахед" упав на будинки в Одеській області й вибухнув – фото

Фото: Одеська обладміністрація

Уночі 17 грудня один зі збитих російських "шахедів" упав на приватні будинки в Одеській області. Через це загинула людина, повідомила Одеська обласна адміністрація.

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Загалом над Одеською областю цієї ночі збили дев'ять БпЛА типу Shahed-136.

"Один зі збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. Відбулося руйнування з подальшим загорянням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи. Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблу людину", – розказали в адміністрації.

Фото: Одеська обладміністрація

Фото: Одеська обладміністрація

Фото: Одеська обладміністрація

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що на ліквідацію атаки знадобилося чотири години.

Внаслідок вибуху "шахеда" згоріли два одноповерхових будинки, ще один отримав руйнування.

Фото: ДСНС