Сбитый российский "шахед" упал на дома в Одесской области и взорвался – фото

В результате воздушной атаки со стороны России ночью 17 декабря погиб гражданский человек

Фото: Одесская обладминистрация

Ночью 17 декабря один из сбитых российских "шахедов" упал на частные дома в Одесской области. В результате погиб человек, сообщила Одесская областная администрация.

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Всего над Одесской областью этой ночью сбили девять БпЛА типа Shahed-136.

"Один из сбитых беспилотников упал в жилом квартале в Одесском районе и взорвался. Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения. Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов был обнаружен погибший человек", — рассказали в администрации.

Фото: Одесская обладминистрация

Фото: Одесская обладминистрация

Фото: Одесская обладминистрация

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на ликвидацию атаки ушло четыре часа.

В результате взрыва "шахеда" сгорели два одноэтажных дома, еще один получил разрушение.

Фото: ГСЧС