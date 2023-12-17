Сбитый российский "шахед" упал на дома в Одесской области и взорвался – фото
Ночью 17 декабря один из сбитых российских "шахедов" упал на частные дома в Одесской области. В результате погиб человек, сообщила Одесская областная администрация.
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Всего над Одесской областью этой ночью сбили девять БпЛА типа Shahed-136.
"Один из сбитых беспилотников упал в жилом квартале в Одесском районе и взорвался. Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения. Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов был обнаружен погибший человек", — рассказали в администрации.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на ликвидацию атаки ушло четыре часа.
В результате взрыва "шахеда" сгорели два одноэтажных дома, еще один получил разрушение.
- Россия в ночь на 17 декабря атаковала Украину двумя десятками ударных беспилотников типа Shahed и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.