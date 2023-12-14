Уночі Росія атакувала "шахедами" та ракетами С-300. Збили 41 дрон, були прильоти

Фото: Нацгвардія

У ніч проти 14 грудня російські загарбники тероризували Україну ударними безпілотниками та зенітними керованими ракетами С-300. Повітряні сили відзвітували про збиття майже всіх БпЛА.

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За словами військових, "шахедами" країна-агресор почала атакувати ще з вечора 13 грудня. Тоді близько 20:14 в Одесі пролунали вибухи, а зранку пресслужба ДСНС заявила про 11 постраждалих, серед яких були й діти.

Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим і Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА, протиповітряна оборона збила 41.

Основним напрямком удару була Одеська область. Військові пишуть, що саме там і збили більшість дронів.

Про збиття ракет ПС нічого не повідомили. Відомо, що їх ворог запускав у напрямку Херсонської та Миколаївської областей.

У ніч проти 13 грудня у небі над Києвом сили ППО збили 10 балістичних ракет, над Одесою – стільки ж "шахедів".

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