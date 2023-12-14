Ночью Россия атаковала "шахедами" и ракетами С-300. Сбили 41 дрон, были прилеты

Фото: Нацгвардия

В ночь на 14 декабря российские захватчики терроризировали Украину ударными беспилотниками и зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы отчитались об уничтожении почти всех БпЛА.

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По словам военных, "шахедами" страна-агрессор начала атаковать еще с вечера 13 декабря. Тогда около 20:14 в Одессе прогремели взрывы, а утром пресс-служба ГСЧС заявила об 11 пострадавших, среди которых были и дети.

Пуски осуществлялись волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских ударных БпЛА, противовоздушная оборона сбила 41.

Основным направлением удара была Одесская область. Военные пишут, что именно там и сбили большинство дронов.

О том, что сбили ракеты, ВС ничего не сообщили. Известно, что их враг запускал в направлении Херсонской и Николаевской областей.

В ночь на 13 декабря в небе над Киевом силы ПВО сбили 10 баллистических ракет, над Одессой – столько же "шахедов".

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