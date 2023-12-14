Наслідки вечірнього нальоту "шахедів" на Одесу: 11 поранених, серед них три дитини – фото

До лікарні забрали п'ятьох людей. На місці встановили мобільний пункт обігріву, одеситам надають психологічну допомогу

Фото: ДСНС

Увечері 13 грудня Росія атакувала Одесу ударними дронами з акваторії Чорного моря. Вночі пресслужба ДСНС повідомила про наслідки: постраждали 11 людей, з них три дитини.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вибухи, як писало Суспільне, пролунали о 20:14. Детальної інформації місцева влада досі не надала, водночас рятівники заявляють про загоряння автівки та господарчої споруди на місці влучання, а також пошкодженні 11 поруч розташованих будівель.

За попередніми даними на місці виклику поранення отримали 11 людей, з них три дитини, до лікарні забрали п'ять людей.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, людям надають допомогу психологи ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

В ніч проти 13 грудня у небі над Києвом сили ППО збили 10 балістичних ракет, над Одесою – стільки ж "шахедів".

Читайте також: Зеленський: Постачання Росії зброї від диктатур зараз ритмічніші, ніж Україні від демократій