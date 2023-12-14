Последствия вечернего налета "шахедов" на Одессу: 11 раненых, среди них три ребенка – фото

В больницу забрали пять человек. На месте установили мобильный пункт обогрева, одесситам оказывают психологическую помощь

Фото: ГСЧС

Вечером 13 декабря Россия атаковала Одессу ударными дронами из акватории Черного моря. Ночью пресс-служба ГСЧС сообщила о последствиях: пострадали 11 человек, из них три ребенка.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Взрывы, как писало Суспільне, раздались в 20:14. Детальную информацию местные власти до сих пор не предоставили, в то же время спасатели заявляют о возгорании автомобиля и хозяйственного сооружения на месте попадания, а также повреждении 11 рядом расположенных зданий.

По предварительным данным на месте вызова ранения получили 11 человек, из них трое детей, в больницу забрали пять человек.

На месте установлен мобильный пункт обогрева, людям оказывают помощь психологи ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 13 декабря в небе над Киевом силы ПВО сбили 10 баллистических ракет, над Одессой – столько же "шахедов".

Читайте также: Зеленский: Поставки России оружия от диктатур сейчас ритмичнее, чем Украина от демократий