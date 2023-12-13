В небі над Києвом збили 10 балістичних ракет, над Одесою – стільки само "шахедів"

Тип ракет, яким атакував ворог, поки що невідомий. Його встановлять після вивчення уламків

Робота ППО по ''шахедах'' (Ілюстративне фото)

В ніч проти 13 грудня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряні сили заявили, що всі ворожі цілі було збито, прильотів не було.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними військових, загарбники запустили 10 дронів-камікадзе "шахед" з району Балаклави, що у тимчасово окупованому Криму. Українська ППО знищила майже всі у напрямку Одеської області.

Усі 10 балістичних ракет, що летіли на столицю, також збили бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил. Тип ракет, яким атакувала Росія, поки що невідомий, його встановлять після вивчення уламків.

Попри те, що у Києві збили всі ракети, у чотирьох районах міста впали уламки. Внаслідок цього постраждала 51 людина, серед яких і шестеро дітей.

ДОПОВНЕНО о 08:10. За даними Генштабу, Росія атакувала зенітними керованими ракетами С-400 та крилатими типу "Іскандер".

Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали.

Атаку здійснювали з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

Читайте також: "Думаю, це реально". Зеленський озвучив Байдену воєнні цілі України на 2024 рік