"Думаю, це реально". Зеленський озвучив Байдену воєнні цілі України на 2024 рік

Український лідер сподівається і вважає реалістичним позбавити Росію у 2024-му переваги в повітрі та зірвати її наступальні операції

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський озвучив американському лідеру Джо Байдену воєнні плани України на наступний рік – зірвати російські спроби наступів і позбавити окупантів переваги у повітрі.

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Спершу Зеленський зазначив, що сьогодні особливий день для українців – День Сухопутних військ, які налічують майже 600 000 "неймовірних українських синів і доньок", які щодня доводять, що Україна може перемагати.

Зеленський зазначив, що українські військові просуваються вперед і цього року змогли перемогти Росію у Чорному морі, а залишки флоту РФ "ховаються" у віддалених бухтах.

Він наголосив, що Україна також створила експортний коридор у Чорному морі, який сприяє зростанню економіки країни та глобальної продовольчої безпеки.

Зеленський заявив, що Україна рухається правильним курсом, і що він хоче обговорити із Байденом, як зміцнити цей рух – особливо що стосується української протиповітряної оборони та здатності знищувати логістику РФ.

"Наші цілі на 2024 рік зрозумілі: позбавити Росію переваги в повітрі та зірвати її наступальні операції. Я думаю, це реально", – наголосив Зеленський.

Байден під час цього брифінгу оголосив про ще один пакет допомоги для України на суму $200 млн.

30 листопада Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

За даними WSJ, в НАТО звучать думки, що "ліпшим сценарієм" для України буде, якщо їй вдасться вистояти у 2024 році, а у 2025-му буде перспектива перейти до контрнаступу. NYT пише, що Україна та США сперечаються про стратегію на 2024 рік.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Залужний, Умєров і Сирський сьогодні обговорили питання посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

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