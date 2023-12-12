NYT пише, що Україна та США сперечаються про стратегію на 2024 рік. До Києва їде генерал Пентагону

NYT заявляє, що українські та американські військові дискутують з приводу стратегії війни на 2024 рік

Антоніо Агуто та Валерій Залужний (Фото: ЗСУ)

Газета The New York Times з посиланням на співрозмовників у Києві та Вашингтоні пише про суперечки України та США щодо стратегії війни проти Росії на 2024 рік.

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За словами представників обох країн, військові шукають нову стратегію після того, як наступ Збройних Сил України не досяг бажаних результатів.

Наголошується, що Пентагон вирішив відправити до Києва американського генерала Антоніо Агуто-молодшого, який керує підтримкою України з Німеччини, він працюватиме з військовим керівництвом України на місцях.

За словами українських та американських офіцерів, командування опрацьовуватимуть деталі нової стратегії під час військових ігор у Німеччині.

NYT пише, що американці наполягають на оборонній стратегії, яка ґрунтується на утриманні територій, а також нарощуванні запасів і сил протягом року. Україна хоче більше атакувати або наземним способом, або за допомогою дальніх ударів.

Американські військові хочуть, щоб Україна окопалась і стала в оборону на 2024 рік, щоб відбити будь-який наступ росіян. Українські чиновники кажуть, що шукають "творчі" способи вивести Росію з рівноваги через удари по військових заводах та логістиці.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. Байден каже, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.

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