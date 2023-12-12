NYT пишет, что Украина и США спорят о стратегии на 2024 год. В Киев едет генерал Пентагона
Газета The New York Times со ссылкой на собеседников в Киеве и Вашингтоне пишет о спорах Украины и США насчет стратегии войны против России на 2024 год.
По словам представителей обеих стран, военные ищут новую стратегию после того, как наступление Вооруженных Сил Украины не достигло желаемых результатов.
Отмечается, что Пентагон решил направить в Киев американского генерала Антонио Агуто-младшего, который руководит поддержкой Украины из Германии — он будет работать с военным руководством Украины на местах.
По словам украинских и американских офицеров, командования будут прорабатывать детали новой стратегии в ходе военных игр в Германии.
NYT пишет, что американцы настаивают на оборонной стратегии, которая основана на удержании территорий, а также наращивании запасов и сил в течение года. Украина же хочет больше атаковать либо наземным способом, либо при помощи дальних ударов.
Американские военные хотят, чтобы Украина окопалась и стала в оборону на 2024 год, чтобы отразить любое наступление россиян. Украинские чиновники говорят, что ищут "творческие" способы вывести Россию из равновесия через удары по военным заводам и логистике.
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.
- Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.
Читайте также: WSJ: В НАТО надежда, что в 2024-м ВСУ смогут сдерживать РФ, а инициативу перехватят в 2025-м