NYT пишет, что Украина и США спорят о стратегии на 2024 год. В Киев едет генерал Пентагона

NYT заявляет, что украинские и американские военные дискутируют насчет стратегии войны на 2024 год

Антонио Агуто и Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

Газета The New York Times со ссылкой на собеседников в Киеве и Вашингтоне пишет о спорах Украины и США насчет стратегии войны против России на 2024 год.

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По словам представителей обеих стран, военные ищут новую стратегию после того, как наступление Вооруженных Сил Украины не достигло желаемых результатов.

Отмечается, что Пентагон решил направить в Киев американского генерала Антонио Агуто-младшего, который руководит поддержкой Украины из Германии — он будет работать с военным руководством Украины на местах.

По словам украинских и американских офицеров, командования будут прорабатывать детали новой стратегии в ходе военных игр в Германии.

NYT пишет, что американцы настаивают на оборонной стратегии, которая основана на удержании территорий, а также наращивании запасов и сил в течение года. Украина же хочет больше атаковать либо наземным способом, либо при помощи дальних ударов.

Американские военные хотят, чтобы Украина окопалась и стала в оборону на 2024 год, чтобы отразить любое наступление россиян. Украинские чиновники говорят, что ищут "творческие" способы вывести Россию из равновесия через удары по военным заводам и логистике.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

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