Зеленський назвав чисельність Сухопутних військ України
Президент Володимир Зеленський озвучив чисельність Сухопутних військ України. Про це він повідомив у привітанні з нагоди Дня СВУ.
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За його словами, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ.
Він зазначив, що багато бійців відзначені державними нагородами.
"Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися могутністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави та людей", – заявив Зеленський.
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- Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. Байден каже, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.
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