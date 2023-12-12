Зеленський назвав чисельність Сухопутних військ України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський озвучив чисельність Сухопутних військ України. Про це він повідомив у привітанні з нагоди Дня СВУ.

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За його словами, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ.

Він зазначив, що багато бійців відзначені державними нагородами.

"Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися могутністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави та людей", – заявив Зеленський.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. Байден каже, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.

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