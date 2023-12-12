Зеленский назвал численность Сухопутных войск Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский озвучил численность Сухопутных войск Украины. Об этом он сообщил в поздравлении по случаю Дня СВУ.

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По его словам, в Сухопутных войсках воюют почти 600 000 воинов разных родов войск.

Он подчеркнул, что многие бойцы отмечены государственными наградами.

"Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел, за возможность гордиться мощью украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, отдавших свои жизни ради нашего государства и людей", — заявил Зеленский.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

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