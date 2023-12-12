"Думаю, это реально". Зеленский озвучил Байдену военные цели Украины на 2024 год

Украинский лидер надеется и считает реалистичным лишить Россию в 2024 году преимущества в воздухе и сорвать ее наступательные операции

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский озвучил американскому лидеру Джо Байдену военные планы Украины на следующий год – сорвать российские попытки наступлений и лишить оккупантов преимущества в воздухе.

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Сначала Зеленский отметил, что сегодня особенный день для украинцев – День Сухопутных войск, которые насчитывают почти 600 000 "невероятных украинских сыновей и дочерей", ежедневно доказывающих, что Украина может побеждать.

Зеленский отметил, что украинские военные продвигаются вперед и в этом году смогли победить Россию в Черном море, а остатки флота РФ "прячутся" в отдаленных бухтах.

Он подчеркнул, что Украина также создала экспортный коридор в Черном море, способствующий росту экономики страны и глобальной продовольственной безопасности.

Зеленский заявил, что Украина движется правильным курсом, и что он хочет обсудить с Байденом, как укрепить это движение – особенно что касается украинской противовоздушной обороны и способности уничтожать логистику РФ.

"Наши цели на 2024 год ясны: лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать ее наступательные операции. Я думаю, это реально", – подчеркнул Зеленский.

Байден во время этого брифинга объявил о еще одном пакете помощи для Украины на сумму $200 млн.

30 ноября Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

По данным WSJ, в НАТО звучат мнения, что "лучшим сценарием" для Украины будет, если ей удастся выстоять в 2024 году, а в 2025 будет перспектива перейти к контрнаступлению. NYT пишет, что Украина и США спорят о стратегии на 2024 год.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Залужный, Умеров и Сырский сегодня обсудили вопросы усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения.

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