В небе над Киевом сбили 10 баллистических ракет, над Одессой – столько же "шахедов"

Тип ракет, которыми атаковал враг, пока неизвестен. Его установят после изучения обломков

Работа ПВО по ''шахедам'' (Иллюстративное фото)

В ночь на 13 декабря Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Воздушные силы заявили, что все вражеские цели были сбиты, прилетов не было.

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По данным военных, захватчики запустили 10 дронов-камикадзе "шахед" из района Балаклавы, что во временно оккупированном Крыму. Украинская ПВО уничтожила почти все в направлении Одесской области.

Все 10 летевших на столицу баллистических ракет также сбили бойцы зенитного ракетного подразделения Воздушных cил. Тип ракет, которыми атаковала Россия, пока неизвестен, его установят после изучения обломков.

Несмотря на то, что в Киеве сбили все ракеты, в четырех районах города упали обломки. В результате пострадал 51 человек, среди которых и шестеро детей.

ДОПОЛНЕНО в 08:10. По данным Генштаба, Россия атаковала зенитными управляемыми ракетами С-400 и крылатыми типа "Искандер".

Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.

Атаку осуществляли с территории Брянской области России, противовоздушная оборона сбила все цели.

Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

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