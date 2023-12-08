Росія завдала шість ракетних ударів по Харкову. Била С-300, є руйнування

Олег Синєгубов (Фото: ОП)

Російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Харкову в ніч проти 8 грудня. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, прильоти зафіксовано у Шевченківському та Холодногірському районах.

Попередньо, ворог бив ракетами типу С-300.

Є постраждалий, йому надали медичну допомогу на місці.

Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру.

У ніч проти 7 грудня росіяни запустили по Україні 18 "шахедів", 15 БпЛА вдалося збити, прильоти були в Ізмаїльському районі Одеської області, загинув водій вантажівки.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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