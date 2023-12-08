Россия нанесла шесть ракетных ударов по Харькову. Била С-300, есть разрушения
Российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Харькову в ночь на 8 декабря. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, прилеты зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах.
Предварительно, враг бил ракетами типа С-300.
Один человек пострадал, ему предоставили медицинскую помощь на месте.
Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.
В ночь на 7 декабря россияне запустили по Украине 18 "шахедов", 15 БпЛА удалось сбить, прилеты были в Измаильском районе Одесской области, погиб водитель грузовика.
- В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
- Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.
- РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.
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