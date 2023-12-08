Россия нанесла шесть ракетных ударов по Харькову. Била С-300, есть разрушения
Олег Синегубов (Фото: ОП)

Российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Харькову в ночь на 8 декабря. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, прилеты зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах. 

Предварительно, враг бил ракетами типа С-300. 

Один человек пострадал, ему предоставили медицинскую помощь на месте.

Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. 

В ночь на 7 декабря россияне запустили по Украине 18 "шахедов", 15 БпЛА удалось сбить, прилеты были в Измаильском районе Одесской области, погиб водитель грузовика. 

  • В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
  • Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.
  • РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб. 

Читайте также: РФ стала красить "шахеды" в черный цвет из баллончика. Летят на скорости 100-200 км/час

войнаракетный ударС-300Харьковобстрелыолег синегубов