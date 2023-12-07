РФ атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Измаиле и Староконстантинове, прилеты и погибший

Под ударом россиян был Измаильский район Одесской области и военный аэродром в Староконстантинове

Мобильная огневая группа (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 7 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что беспилотники враг запустил из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Всего зафиксировано пуски 18 дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 15 "шахедов" — работали зенитчики и мобильные огневые группы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о налете на Измаильский район, есть прилеты по припортовой инфраструктуре в дельте Дуная.

Повреждены складское помещение, элеватор и грузовики, водитель одной из фур погиб, возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе ПВО в Староконстантинове — там расположен военный аэродром, который постоянно атакуют россияне.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.

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