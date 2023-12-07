РФ атакувала Україну "шахедами". Вибухи в Ізмаїлі та Старокостянтинові, прильоти й загиблий
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 7 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
Військові заявляють, що безпілотники ворог запустив із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Усього зафіксовано пуски 18 дронів. Сили протиповітряної оборони збили 15 "шахедів" – працювали зенітники й мобільні вогневі групи.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про наліт на Ізмаїльський район, є прильоти по припортовій інфраструктурі у дельті Дунаю.
Пошкоджено складське приміщення, елеватор і вантажівки, водій однієї з фур загинув, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО у Старокостянтинові – там розташований військовий аеродром, який постійно атакують росіяни.
- У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" і шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.
- Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.
- РФ дві години била з "Граду" по Часовому Яру: вбила й поранила людей, які отримували хліб.
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