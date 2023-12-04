РФ стала красить "шахеды" в черный цвет из баллончика. Летят на скорости 100-200 км/час

Обломок черного "шахеда" (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты стали красить дроны-камикадзе Shahed-136 в черный цвет из баллончиков. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

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По его словам, во время недавней массированной атаки беспилотников на Киев был обнаружен один "шахед" черного цвета.

"Был окрашен или дополнительно использовался еще композитный материал, такой как карбон, что тоже может быть черного цвета. Такой "шахед" тогда был только один, который, может быть, экспериментально выпустили, чтобы посмотреть, как на него отреагирует наша противовоздушная оборона. Но он тоже был уничтожен, как и те, что полетели в последующие дни – уже видно, что оккупанты начали их красить из баллончика", — сказал Игнат.

Он отметил, что дроны летят со скоростью 100-200 км/час по заданному маршруту и каждый раз меняют их.

Военный сказал, что Shahed-136 являются сложной целью как для истребителей, так и для наземной противовоздушной обороны.

В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

В ночь на 1 декабря – 25 "шахедами" и ракетой X-59.

В ночь на 3 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Замглавы ОВА Тюрин сообщал, что очередная атака на область обошлась без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

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