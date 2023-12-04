РФ почала фарбувати "шахеди" в чорний колір із балончика. Летять на швидкості 100-200 км/год

Уламок чорного "шахеда" (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти почали фарбувати дрони-камікадзе Shahed-136 у чорний колір із балончиків. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, під час нещодавньої масованої атаки безпілотників на Київ було виявлено один "шахед" чорного кольору.

"Був пофарбований або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору. Такий "шахед" тоді був лише один, який, можливо, експериментально випустили, щоб подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Він також був знищений, як і ті, що полетіли наступними днями – вже видно, що окупанти почали їх фарбувати з балончика", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що дрони летять зі швидкістю 100-200 км/год за заданим маршрутом і щоразу змінюють їх.

Військовий сказав, що Shahed-136 є складною ціллю як для винищувачів, так і наземної протиповітряної оборони.

У ніч на 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

У ніч на 1 грудня – 25 "шахедами" та ракетою X-59.

У ніч проти 3 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Заступник голови ОВА Тюрін повідомляв, що чергова атака на область обійшлася без постраждалих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.

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