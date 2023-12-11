ЗСУ: Ракети по Києву запускали з Брянської області. Також ППО знищила 18 дронів Shahed

Балістичні ракети по Києву летіли з Брянської області Росії, ППО збила 18 "шахедів" на півдні

Пуск балістичної ракети (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти запустили по Україні вісім балістичних ракет і 18 дронів-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 11 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що безпілотники запускалися з мису Чауда та аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Усі цілі були знищені силами протиповітряної оборони. Більшість — у Миколаївській області, працювали зенітники та мобільні вогневі групи.

Балістику по Києву запускали з Брянської області РФ.

Раніше стало відомо про чотирьох постраждалих у Дарницькому районі столиці.

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

РФ дві години била з "Граду" по Часовому Яру: убила та поранила людей, які отримували хліб.

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