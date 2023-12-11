ВСУ: Ракеты по Киеву запускали из Брянской области. Также ПВО уничтожила 18 дронов Shahed

Баллистические ракеты по Киеву летели из Брянской области России, ПВО сбила 18 "шахедов" на юге

Пуск баллистической ракеты (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты запустили по Украине восемь баллистических ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 11 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что беспилотники запускались с мыса Чауда и аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны. Большинство — в Николаевской области, работали зенитчики и мобильные огневые группы.

Баллистику по Киеву запускали из Брянской области РФ.

Ранее стало известно о четырех пострадавших в Дарницком районе столицы.

Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

РФ два часа била из "Града" по Часову Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.

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