ВСУ: Ракеты по Киеву запускали из Брянской области. Также ПВО уничтожила 18 дронов Shahed
Российские оккупанты запустили по Украине восемь баллистических ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 11 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Военные заявляют, что беспилотники запускались с мыса Чауда и аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму.
Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны. Большинство — в Николаевской области, работали зенитчики и мобильные огневые группы.
Баллистику по Киеву запускали из Брянской области РФ.
Ранее стало известно о четырех пострадавших в Дарницком районе столицы.
Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.
- В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
- Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.
- РФ два часа била из "Града" по Часову Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.
Читайте также: ВСУ: Семь Ту-95МС запустили по Украине 19 ракет Х-101. Пять прилетов по инфраструктуре