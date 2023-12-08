ВСУ: Девять Ту-95МС запустили по Украине 19 ракет Х-101. Пять прилетов по инфраструктуре

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты запустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 рано утром 8 декабря. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, вечером 7 декабря россияне устроили "разведку боем" в Днепропетровской области, запустив дроны-камикадзе Shahed-136.

Он отметил, что уже утром девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС разделились на несколько групп и запустили ракеты.

Предварительно, противовоздушная оборона сбила 14 ракет.

Цели сбивали в Киевской и Днепропетровской областях, часть ракет ударила по объектам инфраструктуры в Павлоградском районе.

"Информация не всегда поступает так оперативно, как бы нам хотелось. Работают разведка и партнеры, информация о пусках была заранее, у людей было время, чтобы отреагировать. С момента выхода самолетов на границу есть достаточно времени", — сказал Игнат.

Хронику атаки врага можно прочитать здесь.

Ночью россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

РФ два часа била из "Града" по Часову Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.

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