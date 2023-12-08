Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС. Звучат взрывы, работает ПВО — хроника

Враг впервые за долгое время атакует Украину со стратегической авиации, ракеты уже пересекли границу

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты впервые за долгое время запустили по Украине крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Рано утром военные заявили о пусках крылатых ракет типа Х-101/Х-555 с Ту-95МС.

После 06:30 в областях начали объявлять воздушную тревогу. В 06:48 сирена завыла в Киеве.

В ПС уточнили, что первая группа ракет уже пересекла границу и двигается в направлении Днепропетровской области через Харьковскую.

— 07:00. Движение нескольких групп ракет на Павлоград, предупреждают военные. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу и предупредил о работе противовоздушной обороны.

— 07:09. Местные паблики пишут о взрывах в Днепропетровской области, ракеты меняли курс на Днепр.

— 07:10. Ракеты летят в сторону Миргорода Полтавской области. Там расположен военный аэродром.

— 07:12. Ракеты заходят в Кировоградскую область.

— 07:18. Цели двигаются в западном направлении через Кировоградскую область.

— 07:26. Ракеты летят в сторону Киевской области через Черкасскую. Курс может меняться.

Новость дополняется.

Ночью россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.

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