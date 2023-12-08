РФ запустила по Україні ракети з Ту-95МС. Вибухи під Києвом та Павлоградом, працювала ППО — хроніка

Ворог вперше за довгий час атакує Україну зі стратегічної авіації, ракети вже перетнули кордон

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти вперше за довгий час запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Рано-вранці військові заявили про пуски крилатих ракет типу Х-101/Х-555 з Ту-95МС.

Після 06:30 в областях почали оголошувати повітряну тривогу. О 06:48 сирена завила у Києві.

У ПС уточнили, що перша група ракет уже перетнула кордон і рухається у напрямку Дніпропетровської області через Харківську.

— 07:00. Рух декількох груп ракет на Павлоград, попереджають військові. Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу та попередив про роботу протиповітряної оборони.

— 07:09. Місцеві пабліки пишуть про вибухи на Дніпропетровщині, ракети змінювали курс на Дніпро.

— 07:10. Ракети летять у бік Миргорода на Полтавщині. Там розташований військовий аеродром.

— 07:12. Ракети заходять до Кіровоградської області.

— 07:18. Цілі рухаються у західному напрямку через Кіровоградську область.

— 07:26. Ракети летять у бік Київщини через Черкаську область. Курс може змінюватись.

— 07:32. Загроза ракетного удару по Києву заявляє столична військова адміністрація.

— 07:33. Співрозмовники LIGA.net на місцях повідомляють про вибухи у Київській області.

— 07:38. В обласній військовій адміністрації написали про роботу ППО, закликали бути в укриттях та нічого не знімати.

— 07:49. Чергова група ракет залетіла через Харківську область, курс на Павлоград, можливий попередній маршрут.

— 07:56. Вибухи в районі Павлограда, каже співрозмовник LIGA.net.

— 08:31. Відбій тривог.

Вночі росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

РФ дві години била з "Граду" по Часовому Яру: убила та поранила людей, які отримували хліб.

Читайте також: У Павлограді вночі лунали вибухи, ППО збила п'ять "шахедів", зафіксовано два прильоти