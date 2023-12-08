У Павлограді вночі лунали вибухи, ППО збила п'ять "шахедів", зафіксовано два прильоти

Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Павлоград дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 8 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив сім безпілотників із Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

"Шахеди" прямували до Дніпропетровської області.

Сили протиповітряної оборони знищили п'ять цілей.

Раніше ввечері 7 грудня ПС попереджали про рух безпілотників у напрямку до Павлограда.

Також росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч проти 7 грудня росіяни запустили по Україні 18 "шахедів", 15 БпЛА вдалося збити, прильоти були в Ізмаїльському районі Одеської області, загинув водій вантажівки.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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