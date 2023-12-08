В Павлограде ночью звучали взрывы, ПВО сбила пять "шахедов", зафиксировано два прилета
Российские оккупанты атаковали Павлоград дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 8 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Военные заявляют, что враг запустил семь беспилотников из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
"Шахеды" направлялись в Днепропетровскую область.
Силы противовоздушной обороны уничтожили пять целей.
Ранее вечером 7 декабря ВС предупреждали о движении беспилотников в направлении Павлограда.
Также россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.
В ночь на 7 декабря россияне запустили по Украине 18 "шахедов", 15 БпЛА удалось сбить, прилеты были в Измаильском районе Одесской области, погиб водитель грузовика.
- В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
- Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.
- РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.
Читайте также: РФ стала красить "шахеды" в черный цвет из баллончика. Летят на скорости 100-200 км/час