В Павлограде ночью звучали взрывы, ПВО сбила пять "шахедов", зафиксировано два прилета

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить пять из семи беспилотников в Днепропетровской области

Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Павлоград дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 8 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запустил семь беспилотников из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

"Шахеды" направлялись в Днепропетровскую область.

Силы противовоздушной обороны уничтожили пять целей.

Ранее вечером 7 декабря ВС предупреждали о движении беспилотников в направлении Павлограда.

Также россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 7 декабря россияне запустили по Украине 18 "шахедов", 15 БпЛА удалось сбить, прилеты были в Измаильском районе Одесской области, погиб водитель грузовика.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

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