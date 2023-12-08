Россия ударила ракетами по району Павлограда. Есть погибший и "тяжелые" раненые

Есть погибший и раненые, их оперируют в больнице, некоторые из них в тяжелом состоянии

Павлоград (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району утром 8 декабря. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в результате обстрела есть один погибший.

Также пострадали четверо человек, их доставили в больницу, всех оперируют, два человека в тяжелом состоянии.

Другая информация уточняется.

Чиновник не уточнил, куда был нанесен удар.

Рано утром стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили по Украине крылатые ракеты Х-101/Х-555 из района Энгельса Саратовской области. Хронику атаки врага можно прочитать здесь.

Ночью россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

РФ два часа била из "Града" по Часовому Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.

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