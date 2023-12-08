РФ вдарила ракетами по Павлограду. Є загиблий та поранені, приліт по промисловості

Є загиблий і поранені, їх оперують у лікарні, деякі з них у тяжкому стані

Павлоград (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району вранці 8 грудня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, внаслідок обстрілу є один загиблий.

Також постраждали четверо людей, їх доправили до лікарні, всіх оперують, дві людини у тяжкому стані.

Інша інформація уточнюється.

Чиновник не уточнив, куди було завдано удару.

ОНОВЛЕНО о 09:59. Лисак уточнив, що руйнування зафіксовано у Павлограді, Тернівці та Юріївській громаді. Ушкоджено промислове підприємство. Також постраждали 16 приватних будинків та п'ять дачних. Зачепило церкву та автомобілі.

Рано-вранці стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили по Україні крилаті ракети Х-101/Х-555 з району Енгельса Саратовської області. Хроніку атаки ворога можна прочитати тут.

Вночі росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" і шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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