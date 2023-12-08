РФ вдарила ракетами по Павлограду. Є загиблий та поранені, приліт по промисловості

РФ вдарила ракетами по Павлограду. Є загиблий та поранені, приліт по промисловостіоновлено
Російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району вранці 8 грудня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок обстрілу є один загиблий.
Також постраждали четверо людей, їх доправили до лікарні, всіх оперують, дві людини у тяжкому стані.
Інша інформація уточнюється.
Чиновник не уточнив, куди було завдано удару.
ОНОВЛЕНО о 09:59. Лисак уточнив, що руйнування зафіксовано у Павлограді, Тернівці та Юріївській громаді. Ушкоджено промислове підприємство. Також постраждали 16 приватних будинків та п'ять дачних. Зачепило церкву та автомобілі.
Рано-вранці стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили по Україні крилаті ракети Х-101/Х-555 з району Енгельса Саратовської області. Хроніку атаки ворога можна прочитати тут.
Вночі росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.
- У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" і шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.
- Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.
- РФ дві години била з "Граду" по Часовому Яру: убила та поранила людей, які отримували хліб.
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