ЗСУ: Дев'ять Ту-95МС запустили по Україні 19 ракет Х-101. П'ять прильотів по інфраструктурі

Частина крилатих ракет Х-101/Х-555 вдарила по об'єктах інфраструктури на Дніпропетровщині

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти запустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 рано-вранці 8 грудня. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, увечері 7 грудня росіяни влаштували "розвідку боєм" у Дніпропетровській області, запустивши дрони-камікадзе Shahed-136.

Він зазначив, що вже вранці дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС розділилися на кілька груп і запустили ракети.

Попередньо, протиповітряна оборона збила 14 ракет.

Цілі збивали у Київській та Дніпропетровській областях, частина ракет вдарила по об'єктах інфраструктури у Павлоградському районі.

"Інформація не завжди надходить так оперативно, як би нам хотілося. Працюють розвідка та партнери, інформація про пуски була заздалегідь, люди мали час, щоб відреагувати. З моменту виходу літаків на кордон є достатньо часу", — сказав Ігнат.

Хроніку атаки ворога можна прочитати тут.

Вночі росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч проти 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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