Київ. Росія вдарила балістичними ракетами, понад 50 постраждалих: деталі та фото

Уламки впали на дев'ятиповерховий будинок у Деснянському районі, було багато пожеж, 51 особа постраждала

Наслідки удару по Києву (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву в ніч проти 13 грудня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, атака відбулася в районі 03:00, усі цілі були збиті силами протиповітряної оборони, проте у чотирьох районах упали уламки.

У Дарницькому районі спалахнули два приватні будинки, у Голосіївському уламки впали на проїжджу частину. У Деснянському районі загорівся балкон на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку, пошкоджено фасад та вікна.

У дворі будинку зайнялися чотири машини, потерпілі переважно з різаними ранами — евакуйовано 17 людей, з яких семеро дітей. Працює Червоний хрест та комунальники, люди отримують усю необхідну допомогу.

У Дніпровському районі вибухова хвиля вибила вікна у двох житлових будинках, постраждали ще кілька приватних будинків та водопровід, аварійні бригади працюють.

Загиблих немає, 51 особа постраждала, зокрема, шестеро дітей.

Наслідки удару по Києву (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Наслідки удару по Києву (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали.

Атаку здійснювали з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

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