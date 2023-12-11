ЗСУ пояснили, чому в Києві не увімкнули тривогу під час удару росіян: Ракети летіли хвилини

Ігнат заявив, що балістичні ракети летять "лічені хвилини", тому часу на оголошення тривоги не було

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що повітряну тривогу в Києві не було оголошено вранці 11 грудня через те, що росіяни били балістичними ракетами. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ракети були запущені з Брянської області й летіли балістичною траєкторією.

Він нагадав, що у разі балістики час на оголошення тривоги обмежений.

"Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить дуже швидко. Буквально – лічені хвилини для того, щоб відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити", – сказав Ігнат.

Військовий підкреслив: поки що невідомо, яким типом ракет ворог атакував столицю.

Раніше стало відомо, що росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо осіб постраждали. Атака здійснювалася з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч проти 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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