ЗСУ пояснили, чому в Києві не увімкнули тривогу під час удару росіян: Ракети летіли хвилини
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що повітряну тривогу в Києві не було оголошено вранці 11 грудня через те, що росіяни били балістичними ракетами. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ракети були запущені з Брянської області й летіли балістичною траєкторією.
Він нагадав, що у разі балістики час на оголошення тривоги обмежений.
"Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить дуже швидко. Буквально – лічені хвилини для того, щоб відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити", – сказав Ігнат.
Військовий підкреслив: поки що невідомо, яким типом ракет ворог атакував столицю.
Раніше стало відомо, що росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо осіб постраждали. Атака здійснювалася з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.
Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.
- У ніч проти 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.
- Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.
- РФ дві години била з "Граду" по місту Часів Яр: убила та поранила людей, які отримували хліб.
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