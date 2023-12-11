ВСУ объяснили, почему в Киеве не включили тревогу при ударе россиян: Ракеты летели минуты

Игнат заявил, что баллистические ракеты летят "считаные минуты", поэтому времени на объявление тревоги не было

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что воздушная тревога в Киеве не была объявлена утром 11 декабря из-за того, что россияне били баллистическими ракетами. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ракеты были запущены из Брянской области и летели по баллистической траектории.

Он напомнил, что при баллистике время на объявление тревоги ограничено.

"Это происходит уже не в первый раз, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально – считаные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", — сказал Игнат.

Военный подчеркнул, что пока неизвестно, каким типом ракет враг атаковал столицу.

Ранее стало известно, что россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали. Атака осуществлялась с территории Брянской области России, противовоздушная обороны сбила все цели.

Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

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