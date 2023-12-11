ВСУ объяснили, почему в Киеве не включили тревогу при ударе россиян: Ракеты летели минуты
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что воздушная тревога в Киеве не была объявлена утром 11 декабря из-за того, что россияне били баллистическими ракетами. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, ракеты были запущены из Брянской области и летели по баллистической траектории.
Он напомнил, что при баллистике время на объявление тревоги ограничено.
"Это происходит уже не в первый раз, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально – считаные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", — сказал Игнат.
Военный подчеркнул, что пока неизвестно, каким типом ракет враг атаковал столицу.
Ранее стало известно, что россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали. Атака осуществлялась с территории Брянской области России, противовоздушная обороны сбила все цели.
Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.
- В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
- Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.
- РФ два часа била из "Града" по городу Часов Яр: убила и ранила людей, которые получали хлеб.
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