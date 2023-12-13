Киев. Россия ударила баллистическими ракетами, более 50 пострадавших: детали и фото
Российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 13 декабря. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
По словам начальника КГВА Сергея Попко, атака произошла в районе 03:00, все цели были сбиты силами противовоздушной обороны, однако в четырех районах упали обломки.
В Дарницком районе загорелись два частных дома, в Голосеевском обломки упали на проезжую часть. В Деснянском районе загорелся балкон на седьмом этаже девятиэтажного дома, повреждены фасад и окна.
Во дворе дома загорелись четыре машины, потерпевшие преимущественно с резанными ранами — эвакуировано 17 человек, из которых семеро детей. Работает Красный крест и коммунальщики, люди получают всю необходимую помощь.
В Днепровском районе взрывная волна выбила окна в двух жилых домах, пострадали еще несколько частных домов и водопровод, аварийные бригады работают.
Погибших нет, 51 человек пострадал, в частности, шестеро детей.
- Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.
- Атаку осуществляли с территории Брянской области России, противовоздушная оборона сбила все цели.
- Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.
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