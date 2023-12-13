Зеленський: Постачання Росії зброї від диктатур зараз ритмічніші, ніж Україні від демократій

Зеленський наголосив, що наразі Україні як ніколи потрібна підтримка в протистоянні російській агресії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Наразі постачання Росії зброї від диктаторських країн відбувається ритмічніше, ніж постачання військової допомоги Україні від демократій світу. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Норвегії.

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"Ми потребуємо уваги й підтримки світу зараз як ніколи. Чому? Зараз ми маємо ефективну зброю. Втім, не всю необхідну, щоб вести цю війну на умовах свободи, а не на умовах, що нав’язує ворог", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що більшість у світі наразі розглядають російську агресію як злочин, але диктатор РФ Володимир Путін знайшов собі спільників в Ірані і Північній Кореї та отримує від них зброю.

"І постачання від диктатур для Росії, на жаль, ритмічніше, ніж постачання від демократій для України", – сказав президент.

Він наголосив, що, зокрема, "є мільйон снарядів для Путіна від Пхеньяна".

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

Минулого місяця розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР могла передати Росії не тільки снаряди, але й різні ракети.

У США вважають, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.

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