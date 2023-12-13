Зеленський: Постачання Росії зброї від диктатур зараз ритмічніші, ніж Україні від демократій
Наразі постачання Росії зброї від диктаторських країн відбувається ритмічніше, ніж постачання військової допомоги Україні від демократій світу. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Норвегії.
"Ми потребуємо уваги й підтримки світу зараз як ніколи. Чому? Зараз ми маємо ефективну зброю. Втім, не всю необхідну, щоб вести цю війну на умовах свободи, а не на умовах, що нав’язує ворог", – заявив Зеленський.
Він зазначив, що більшість у світі наразі розглядають російську агресію як злочин, але диктатор РФ Володимир Путін знайшов собі спільників в Ірані і Північній Кореї та отримує від них зброю.
"І постачання від диктатур для Росії, на жаль, ритмічніше, ніж постачання від демократій для України", – сказав президент.
Він наголосив, що, зокрема, "є мільйон снарядів для Путіна від Пхеньяна".
- Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.
- Минулого місяця розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР могла передати Росії не тільки снаряди, але й різні ракети.
- У США вважають, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.
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