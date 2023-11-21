У Вашингтоні вважають, що Іран готується постачати Росії балістичні ракети – WSJ

США вважають, що Іран готується відправити Росії ракети малої дальності для ведення війни проти України. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

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Він наголосив, що офіційний Вашингтон став більш стурбованим з цього приводу, коли Іран продемонстрував ракети Ababil і Fateh-110 міністру оборони РФ Сергію Шойгу під час його візиту до Тегерану у вересні.

Кірбі вважає, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.

У Білому домі також зазначають, що Іран стає дедалі важливішим партнером РФ, при цьому отримуючи вигоду від цих відносин.

За словами речника Ради нацбезпеки США, Росія допомагає Ірану покращити можливості у складанні супутників та надає країні ракети, системи ППО та військову електроніку.

На початку листопада Flightradar зафіксував посадку іранського вантажного літака Іл-76ТД Pouya Air у московському аеропорту "Внуково". Моніторингові канали заявляли, що на борту може бути військовий вантаж.

Наприкінці вересня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах з Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

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