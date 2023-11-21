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У Вашингтоні вважають, що Іран готується постачати Росії балістичні ракети – WSJ

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21.11.2023, 21:07
У Вашингтоні вважають, що Іран готується постачати Росії балістичні ракети – WSJ - Фото
Іранська ракета Fateh-110 (Фото: ЕРА, STRINGER)

США вважають, що Іран готується відправити Росії ракети малої дальності для ведення війни проти України. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Він наголосив, що офіційний Вашингтон став більш стурбованим з цього приводу, коли Іран продемонстрував ракети Ababil і Fateh-110 міністру оборони РФ Сергію Шойгу під час його візиту до Тегерану у вересні.

Кірбі вважає, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.

У Білому домі також зазначають, що Іран стає дедалі важливішим партнером РФ, при цьому отримуючи вигоду від цих відносин.

За словами речника Ради нацбезпеки США, Росія допомагає Ірану покращити можливості у складанні супутників та надає країні ракети, системи ППО та військову електроніку.

На початку листопада Flightradar зафіксував посадку іранського вантажного літака Іл-76ТД Pouya Air у московському аеропорту "Внуково". Моніторингові канали заявляли, що на борту може бути військовий вантаж.

Читайте також: Сили ППО збили над Чорним морем рідкісний іранський дрон Mohajer-6

Мілана Головань
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