У Вашингтоні вважають, що Іран готується постачати Росії балістичні ракети – WSJ
США вважають, що Іран готується відправити Росії ракети малої дальності для ведення війни проти України. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.
Він наголосив, що офіційний Вашингтон став більш стурбованим з цього приводу, коли Іран продемонстрував ракети Ababil і Fateh-110 міністру оборони РФ Сергію Шойгу під час його візиту до Тегерану у вересні.
Кірбі вважає, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.
У Білому домі також зазначають, що Іран стає дедалі важливішим партнером РФ, при цьому отримуючи вигоду від цих відносин.
За словами речника Ради нацбезпеки США, Росія допомагає Ірану покращити можливості у складанні супутників та надає країні ракети, системи ППО та військову електроніку.
На початку листопада Flightradar зафіксував посадку іранського вантажного літака Іл-76ТД Pouya Air у московському аеропорту "Внуково". Моніторингові канали заявляли, що на борту може бути військовий вантаж.
- Наприкінці вересня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.
- Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.
- 16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах з Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.
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