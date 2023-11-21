В Вашингтоне считают, что Иран готовится поставлять России баллистические ракеты – WSJ

США полагают, что Иран готовится отправить России ракеты малой дальности для ведения войны против Украины. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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Собеседники журналистов отмечают, что официальный Вашингтон стал более озабочен по этому поводу, когда Иран продемонстрировал ракеты Ababil и Fateh-110 министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Тегеран в сентябре.

Представитель Совета национальной безопасности США считает, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине.

В США также считают, что Иран становится все более важным партнером РФ, при этом извлекая выгоду от этих отношений.

По словам представителя Совета нацбезопасности США, Россия помогает Ирану улучшить возможности в сборе спутников и предоставляет стране ракеты, системы ПВО и военную электронику.

В начале ноября Flightradar зафиксировал посадку иранского грузового самолета Ил-76ТД Pouya Air в московском аэропорту "Внуково". Мониторинговые каналы заявляли, что на борту может находиться военный груз.

В конце сентября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет информации о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты.

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.

16 августа сообщалось, что Вашингтон на косвенных переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам.

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