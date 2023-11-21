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В Вашингтоне считают, что Иран готовится поставлять России баллистические ракеты – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 21:07
В Вашингтоне считают, что Иран готовится поставлять России баллистические ракеты – WSJ - Фото
Иранская ракета Fateh-110 (Фото: ЕРА, STRINGER)

США полагают, что Иран готовится отправить России ракеты малой дальности для ведения войны против Украины. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники журналистов отмечают, что официальный Вашингтон стал более озабочен по этому поводу, когда Иран продемонстрировал ракеты Ababil и Fateh-110 министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Тегеран в сентябре.

Представитель Совета национальной безопасности США считает, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине.

В США также считают, что Иран становится все более важным партнером РФ, при этом извлекая выгоду от этих отношений.

По словам представителя Совета нацбезопасности США, Россия помогает Ирану улучшить возможности в сборе спутников и предоставляет стране ракеты, системы ПВО и военную электронику.

В начале ноября Flightradar зафиксировал посадку иранского грузового самолета Ил-76ТД Pouya Air в московском аэропорту "Внуково". Мониторинговые каналы заявляли, что на борту может находиться военный груз.

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Милана Головань
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