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Вантажний літак з Ірану сідає у московському "Внуково". Імовірно, зі зброєю: трек польоту

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 10:46
Вантажний літак з Ірану сідає у московському
Іранський вантажний літак Іл-76ТД (Фото: Марко Мілінович)

Іранський вантажний літак Іл-76ТД Pouya Air йде на посадку на московському аеродромі "Внуково". Курс його польоту в реальному часі відображено на Flightradar.

Повітряне судно вилетіло з Тегерана о 07:10, рухаючись на швидкості 411 км/год, посадка в російській столиці запланована об 11:31. 

Flightradar зазначає, що у зворотному напрямку Іл-76ТД має вилетіти о 12:30, що свідчить про короткочасне перебування у Москві.

Моніторинговий канал monitor пише, що іранський вантажний літак прилетів для того, аби віддати вантаж військового призначення.

Чим саме може бути цей вантаж – невідомо.

Скриншот з Flightradar

Розташування іранського літака станом на 10:30.

Скриншот з Flightradar

Читайте також: Росія розганяє, що зброя з України потрапила до ХАМАС. Посол Ізраїлю: Підтвердження немає

Мілана Головань
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