Вантажний літак з Ірану сідає у московському "Внуково". Імовірно, зі зброєю: трек польоту

Іранський вантажний літак Іл-76ТД Pouya Air йде на посадку на московському аеродромі "Внуково". Курс його польоту в реальному часі відображено на Flightradar.

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Повітряне судно вилетіло з Тегерана о 07:10, рухаючись на швидкості 411 км/год, посадка в російській столиці запланована об 11:31.

Flightradar зазначає, що у зворотному напрямку Іл-76ТД має вилетіти о 12:30, що свідчить про короткочасне перебування у Москві.

Моніторинговий канал monitor пише, що іранський вантажний літак прилетів для того, аби віддати вантаж військового призначення.

Чим саме може бути цей вантаж – невідомо.

Розташування іранського літака станом на 10:30.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах з Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

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